Bij Slaappunt kun je de portemonnee thuis laten

Een party? „Nee, dit is een vrijblijvende informatieavond. Laat je portemonnee gerust thuis”, verzekert Gonneke van der Ven (31). Zij is slaapadviseur („geen verkoper”) voor Slaapppunt, fabrikant van bedden, matrassen en wollen beddengoed.

Langzaam druppelt de kamer van de familie Koelewijn in Barneveld vol. Als vijf dames (eentje komt wat later) en één heer een plekje hebben gevonden, serveert gastvrouw Sanne koffie en appelbollen.

„Heb je aan de ijsblokjes gedacht?” vraagt Van der Ven. Sanne bloost. „Vergeten…” „Niet erg”, sust de adviseur, en ze gaat door: „Mensen denken vaak dat wol warm is, maar wol isoleert vooral goed. Dat laat ik zien met ijsblokjes: als je er een paar in een wollen deken legt, zijn ze over twee uur nog steeds bevroren.”

Het gaat vanavond over wat er nodig is voor een goede nachtrust. Van der Ven pakt een wollen onderdeken, het cadeau voor de gastvrouw. „Gezond en droog slapen begint tussen de wol.” Terwijl ze verder praat, geeft ze de deken door. Iedereen wil er even aan voelen, ook dochtertje Tes (3).

Dan laat de adviseur een foto zien. „Tes, weet jij wat dit voor beestjes zijn?” „Schaapjes!” roept het kind. „Juist! Het zijn Australische merinoschapen. Onze dekens zijn van hun wol gemaakt. Die is soepeler dan de wol van Nederlandse Texelaarschapen en stoot vocht sneller af.” Heel belangrijk, verzekert ze. „Als we slapen, verliezen we wel een halve liter per nacht.”

Het volgende plaatje is enger. Van der Ven: „Een huisstofmijt. Zijn uitwerpselen zorgen voor die gele kringen in je kussen. Hij leeft van huidschilfers en voelt zich lekker bij warmte en vocht. Maar in wol gedijt hij niet.”

Na de onderdeken laat de adviseur verschillende varianten bovendekens en kussens rondgaan. Intussen vertelt ze verder. „Wol ademt. Het isoleert en ventileert.”

De vrouwen knikken en stellen af en toe een vraag. Mevrouw Legemaat, Sannes moeder, is overtuigd: „Ik geloof dat ik straks ijzig goed ga slapen.”

Na de pauze komen de matrassen en lattenbodems aan bod. Goede ondersteuning is belangrijk om het lichaam ’s nachts tot rust te laten komen, legt Van der Ven uit. Het komt aan op de juiste combinatie: „Bodem en matras horen bij elkaar, zoals een paard en een ruiter.”

Van der Ven, opgeleid verpleegkundige, werkt drie jaar voor Slaappunt. Gemiddeld is ze drie avonden per week op pad. De producten onderscheiden zich door de hoge kwaliteit, stelt ze. Doordat Slaappunt geen winkels heeft, blijft de aanschaf ook voor de doorsnee consument haalbaar.

Haar presentatie komt op een onvermijdelijke onderwerp: de prijs. Ze begint met een vergelijking die veel verkopers maken. „Aan eten besteden we 9,70 euro per persoon per dag. Wat mag een goede nachtrust kosten? Is 1 euro per dag acceptabel?” Hoofden knikken. Op een bordje rekent ze voor dat een compleet bed in een bepaalde variant 3275 euro kost. Slaappunt geeft tien jaar garantie. „Dan komen we op 44 cent per persoon per dag.” De reacties zijn voorspelbaar: „Dat valt mee!”

Na afloop pakt Van der Ven haar notitieblok. Ze noteert van elke gast naam en adres („Ik moet aantonen dat er voldoende mensen waren”) en probeert die warm te maken voor een avond bij haar of hem thuis. Een bestelling doen kan ook, maar bijvoorbeeld een bed moet ingemeten worden. „Daarvoor kom ik bij je langs, dan hebben we na mijn presentatie meteen een adviesgesprek.”

Bezoekster Sylvia heeft er geen spijt van dat ze gekomen is. „Het ligt er helemaal aan hoe iemand haar verhaal brengt. Gonneke doet het heel enthousiast.” Dirk, de man van Sanne, was aanvankelijk sceptisch. „Nu liggen we al een tijd op een wollen onderdeken. Het slaapt fantastisch.”

„Slapen doe je samen, je bed kiezen ook”

Slaappunt uit het Belgische Lier ontwikkelt en vervaardigt dekens, dekbedden, kussens, matrassen, dekbedovertrekken, houten bedden, bedomrandingen en lattenbodems. Via dertig adviseurs, die werken op commissiebasis, levert Slaappunt rechtstreeks aan de consument. Het bedrijf staat ook op diverse beurzen. Wie zijn huis openstelt voor een ”informatieavond” ontvangt een onderdeken ter waarde van 200 euro. Naast het gastgezin dienen minimaal drie stellen of zes personen aanwezig te zijn. Er geldt geen koopverplichting. Van der Ven ziet het liefst koppels bij haar presentaties. „Slapen doe je samen. Je moet dus ook samen je bed kiezen.”

zomerserie Aan huis

Aan de deur wordt niet gekocht, aldus een gezegde. Maar met sommige producten is dat juist wel het geval. Dit is deel 2 in een serie over artikelen die aan huis worden verkocht. Op 28 juli deel 3: Tupperware.