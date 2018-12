Bij aflossen draait het om motivatie

Aflossen op de hypotheek lijkt vaak een druppel op een gloeiende plaat. En bij het aanpassen van de hypotheekvorm gaan vaak ook nog eens de maandlasten omhoog. Maar dat is niet het hele verhaal.

Klanten met kredieten tot 10.000 euro lijken in mijn praktijk actiever met aflossen dan klanten die hogere kredieten hebben. Mijn indruk is dat naarmate de schuld hoger is, de motivatie om af te lossen afneemt. Mensen willen wel, maar ik moet steeds vaker psychologische trucjes uithalen om ze tot aflossen te bewegen.

Bij aflossen komt het aan op motivatie. Het beste is om structureel af te lossen, in plaats van af en toe een wat groter bedrag: dat laatste levert alleen kortstondig een goed gevoel op. Hieronder volgen enkele tips om in beweging te komen.

Loonsverhoging

Allereerst kun je bij iedere loonsverhoging de helft daarvan gebruiken om te gaan aflossen en de andere helft om ruimer te leven. Je hebt dan nog steeds het gevoel dat je maandelijks meer te besteden hebt, maar ongemerkt ben je na een paar loonsverhogingen fors aan het aflossen.

Een andere manier is het verlagen van de lasten van de hypotheek en deze ruimte gebruiken om te gaan aflossen. Dat verlagen kan op verschillende manieren.

De laatste jaren is van veel huizen de prijs fors gestegen. Hertaxatie kan zinvol zijn. De bank loopt bij een hogere waarde van de woning minder risico, waardoor de hypotheekrente naar beneden kan. Zelf hebben wij een jaar geleden een woning gekocht. De rente kon na een jaar al 0,4 procentpunt naar beneden. Overigens: niet alleen waardestijging maar ook vervroegde aflossingen kunnen aanleiding zijn om de rente te verlagen.

Middelen

Een andere methode is de rente te middelen. Stel de huidige rente is nog steeds 5 procent, maar een nieuwe rente is 2 procent. Op de helft van de rentevaste looptijd van de hypotheek leidt middelen tot een rente van 3,5 procent. Dit effect is vaak zo fors dat de ontstane ruimte prima gebruikt kan worden om te gaan aflossen. Hoewel er op rente middelen veel kritiek is, is de combinatie van aflossen en middelen vaak een zinvolle stap. Overigens is ook het moment van een renteherziening –waarbij de rente vaak fors omlaag gaat– voor mensen vaak aanleiding om te gaan aflossen.

Beurskoersen

Verder is het mogelijk om opgebouwde waarde in een beleggingshypotheek daadwerkelijk in de hypotheek te brengen en direct te gaan aflossen. Mensen hikken daar tegenwoordig tegenaan omdat de beurskoersen al jaren stijgen. Maar het verleden wijst uit dat koersen ook weer kunnen dalen. Tijdens de recente crisis is gebleken dat beleggen met je hypotheek meestal niet verstandig is.

Een prima methode van aflossen is het maandelijks automatisch overboeken van een vast bedrag. Wie door omstandigheden op enig moment wat minder ruim bij kas zit, kan dat weer stopzetten. Een wat meer ingewikkelde manier is het verlengen van de looptijd van de hypotheek en tegelijkertijd te gaan aflossen.

De conclusie: wil je echt gaan aflossen, dan zul je gebruik moeten maken van de kracht van herhaling.

De auteur is Master of Financial Planning. Reageren? financieel@refdag.nl