Beleggersclub tegen bedenktijd van 250 dagen

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hebben nu al voldoende mogelijkheden om zichzelf te beschermen tegen een vijandige overname of ongewenst aandeelhoudersactivisme. Dat zegt belangenvereniging van institutionele beleggers Eumedion. De organisatie noemt de in politiek Den Haag beoogde invoering van een aanvullende wettelijke bedenktijd daarom „onnodig” en „disproportioneel”. Ook zou de stap op gespannen voet staan met Europees recht.

Eumedion reageert op een voorstel voor de invoering van een bedenktijd van maximaal 250 dagen voor ondernemingen die te maken hebben met een vijandig overnamebod of met een aandeelhoudersvoorstel om een bestuurder of commissaris te ontslaan. Ondernemersorganisatie VNO-NCW sprak eerder juist haar steun uit voor het plan.

Het idee achter de regeling is dat de leiding van bedrijven dan langer de tijd krijgt om bijvoorbeeld de argumenten voor en tegen een overname te staven. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft het voorstel in december in consultatie gegeven, zodat belanghebbende partijen erop kunnen reageren.