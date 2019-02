Beladen biddag voor Urk

Minister Schouten (LNV) bezocht woensdagochtend de biddagdienst bij de Christelijke Gereformeerde Kerk in Urk. Het vissersdorp beleeft een spannende dag. Woensdag stemt het Europees Parlement in Brussel over de pulskorvisserij.

Schouten Urk 2

Hoogstwaarschijnlijk besluiten de parlementariërs tot een verbod op het vissen met elektrische schokjes. In dat geval worden zo’n tachtig Nederlandse Noordzeekotters ernstig getroffen.

Veel vissers zijn gefrustreerd over een aanstaand verbod. Na afloop van de dienst sprak de minister met hen. Schouten: „Die frustratie en boosheid zit ook bij mij, over hoe de zaken gaan en om wat voor redenen besluiten genomen worden. Besluiten die nergens op gebaseerd zijn.”

