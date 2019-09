De bekende Amerikaanse zakenman Thomas Boone Pickens is woensdag op 91-jarige leeftijd overleden. Zijn dood was natuurlijk, aldus een woordvoerder van de zakenman.

Pickens werd geboren in Oklahoma, maar zijn basis was Texas. In zijn lange carrière was hij actief in de olie- en energiesector en met grote deals op Wall Street waar hij miljarden verdiende. Ook hield hij zich met filantropisch werk bezig. In de afgelopen jaren kampte Pickens met gezondheidsproblemen.