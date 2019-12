„Banken moeten consument beter beschermen tegen onlineoplichters”

Oplichters komen vaak makkelijk weg nadat ze mensen via apps als WhatsApp geld afhandig maken, terwijl slachtoffers vaak niet kunnen rekenen op een schadevergoeding van hun bank. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelde onlangs dat ING geen schadevergoeding hoeft te betalen aan iemand die zo is opgelicht. Toch wil het instituut nu dat banken gaan nadenken over maatregelen om consumenten beter te beschermen.

Het slachtoffer kreeg via WhatsApp een bericht van iemand die beweerde zijn zoon te zijn. Een profielfoto maakte dat geloofwaardig.

Volgens de bank zijn oplichters moeilijk te pakken.