Ban op Huawei alarm voor markt

Het intrekken van de Android-licentie voor Huawei is een wake-upcall voor fabrikanten van consumentenelektronica. Alternatieven zijn er wel, maar met het slechtst mogelijke scenario wordt weinig rekening gehouden.

Als de commotie rond Huawei deze week één ding duidelijk heeft gemaakt, is het wel de afhankelijkheid van smartphonefabrikanten en -gebruikers. Het Amerikaanse handelsverbod voor Huawei noodzaakte Google om de Android-licentie van de Chinese technologieproducent in te trekken.

Opeens leek de toekomst van smartphones van Huawei aan een zijden draadje te hangen. Dat de Amerikaanse president Trump het verbod met 90 dagen uitstelde, maakt internationale techbedrijven niet minder kwetsbaar. Eén decreet kan een hele bedrijfstak met populaire producten ruïneren. Het tekent de rol van Android voor smartphonefabrikanten en gebruikers.

Populair

Nadat Google in 2005 Android in handen kreeg, werd het besturingssysteem snel populair. In 2007 stelde Google het mobiele platform beschikbaar aan fabrikanten van consumentenelektronica.

Een jaar later werd een ontwikkelomgeving voor apps geïntroduceerd. Sindsdien stuwden vraag en aanbod van besturingssysteem en apps de groei van Androids marktaandeel, dat vorige maand 74,85 procent bedroeg. Het besturingssysteem wordt daarnaast gebruikt als besturingssysteem voor tablets, smarthorloges, beamers, en slimme televisies.

Het besluit van de Amerikaanse president Trump om Huawei op de zwarte lijst te plaatsen, is dan ook een slag in het gezicht van veel fabrikanten van consumentenelektronica. Als Google de Android-licentie van een smartphonemaker intrekt, kan ineens het hele bedrijfsmodel op losse schroeven staan.

Vriend en vijand

Zonder licentie kan de fabrikant het besturingssysteem niet meer gebruiken voor nieuwe smartphones –waardoor een achterstand op de concurrentie ontstaat. Bestaande gebruikers hebben bovendien mogelijk geen toegang meer tot diensten als de Google Play Store en YouTube.

Hoewel de Amerikaanse overheid met het handelsverbod vooral buitenlandse tegenstrevers wil treffen, raakt het besluit vijand én vriend in het hart. Niet alleen Android komt van Amerikaanse bodem, ook veel andere populaire producten en diensten, van Facebook tot Amazon, zijn afkomstig uit de VS.

Een handelsverbod kan daardoor meer sectoren verlammen en consumenten wereldwijd raken. Veel beursgenoteerde technologiebedrijven doken dan ook in de min nadat het handelsverbod bekend werd gemaakt. Telefonieproviders besloten bovendien de aankoop van nieuwe Huawei-telefoons uit te stellen. In het geval van Huawei kan het besluit van Google wereldwijd zo’n 60 miljoen smartphonegebruikers raken.

Het nieuwe dieptepunt in de vete tussen de Amerikaanse overheid en Huawei kan Android-ontwikkelaars dan ook aanleiding geven om hun afhankelijkheid van het Amerikaanse besturingssysteem te heroverwegen. De wedloop tussen telefoonfabrikanten en de strijd om marktaandeel hebben de toepassing van Android in de achterliggende jaren voortdurend opgestuwd.

Veel fabrikanten stopten de ontwikkeling van hun eigen systemen en kozen voor Android als goed en veilig alternatief. Besturingssystemen die in de ijskast werden gezet, zijn mogelijk zo verouderd dat ze niet snel opnieuw kunnen worden gebruikt.

Niet op de knieën dwingen

Toch hebben diverse grote smartphonefabrikanten een alternatief voor het geval Amerika een handelsverbod echt doorzet. Huawei werkt al enkele jaren aan het eigen besturingssysteem HongMeng OS, Samsung heeft zijn eigen besturingssysteem Tizen en LG beschikt over webOS. Eventueel kan worden gekozen voor een ‘Android-fork’ –een besturingssysteem dat fabrikanten ontwikkelen op basis van een openbaar beschikbare versie van Android.

In geval van totale uitsluiting door Google hoeven de bedrijven dus niet definitief op de knieën te worden gedwongen. Toch maakt de zaak ‘Huawei’ een ding heel duidelijk: één besluit in Amerika kan de hele smartphonemarkt ingrijpend veranderen.