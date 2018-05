Argentinië klopt aan bij IMF

Argentinië heeft naar verluidt om miljarden dollars financiering gevraagd bij het Internationaal Monetaire Fonds (IMF). Het geld is nodig om de Argentijnse peso te stutten. De munt is in vijf maanden tijd fors in waarde gedaald, wat heeft geleid tot een stijging van de rentetarieven. De devaluatie dreigt ook het economisch herstel te laten ontsporen.

De Argentijnse regering noemde geen bedrag. Wel werd gesproken over geld dat het land in staat zal stellen om groei- en ontwikkelingsprogramma’s te ondersteunen. Volgens bronnen gaat het om een injectie van 30 miljard dollar. Het IMF bevestigde dat er gesprekken op de rol staan over de toekomst van de Argentijnse economie.

De waarde van de peso is dit jaar al bijna een vijfde gekelderd. Dat heeft ook zijn weerslag op aandelen- en obligatiekoersen. De centrale bank van Argentinië verhoogde in een tijdsbestek van tien dagen de rente in drie stappen tot 40 procent. Dat is het hoogste niveau van alle grote economieën.