Apple komt met nieuwe iPhone, iPad en Apple Watch

Zoals verwacht heeft Apple dinsdagavond drie nieuwe iPhones aan het grote publiek gepresenteerd. De technologiereus toonde tijdens het jaarlijkse event ook een vernieuwde iPad en Apple Watch.

De nadruk bij de nieuwe iPhones ligt dit jaar op verbeteringen aan de hardware, en dan vooral de camera. Ook wordt gebroken met de naamgeving van de toestellen waardoor de verwarrende termen XR en XS verdwijnen en worden vervangen door Pro en Pro Max.

Apple belooft ouders betere controlemogelijkheid iPhone kinderen

Verder gaf Apple onder meer zijn smartwatch Apple Watch een beurt. Het scherm van die zogeheten wearable staat nu continu aan. Ook kwam het bedrijf met een nieuwe instap-iPad.

Uit onderzoek van consultancybureau Simon Kucher & Partners onder tienduizenden Amerikanen blijkt dat 10 procent bereid is om meer dan 2000 dollar te betalen voor de nieuwe iPhone, met uitschieters tot wel 2400 dollar. Dit is aanzienlijk meer dan de ruim 1500 dollar die aanvankelijk werd verwacht. Jongeren zouden bereid zijn om een bedrag tot 1800 dollar neer te tellen voor één van de nieuwe Apple-smartphones.

Religie

Albert Top, retaildeskundige en directeur van Crossmarks, liet woensdagmorgen als reactie hierop in een interview met BNR Nieuwsradio weten dat dit te verklaren is door het sterke merk Apple en de marketingstrategie van het bedrijf. „Sterke merken zijn in staat om de waarde van eenzelfde soort vergelijkbaar product gigantisch omhoog te brengen”, stelt hij. Mensen trekken hun portemonnee puur omdat het om het merk Apple gaat.

Top legt een opvallende link met religie. „Veel instrumenten die Apple gebruikt, zie je ook terug in de kerk. Ze hebben iemand die predikt, hun winkels zien eruit als een kerk, ze hebben een iconisch logo; dat zijn hele sterke technieken.”

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt dat volgens Top. „Het blijkt dat als mensen onder een scan worden gelegd, en ze iets van Apple zien, het gebied in het menselijk brein wordt geactiveerd waar ook geloof zit. Dit is één van de weinige merken die dit heeft. Dat is heel bijzonder.” Volgens de retaildeskundige zou dit kunnen verklaren waarom mensen zo veel voor de nieuwste Apple-snufjes willen betalen.