Amsterdamse binnenstad verliest laatste christelijke boekwinkel

De naar eigen zeggen laatste christelijke boekhandel in het centrum van Amsterdam heeft woensdag de deuren gesloten.

Pelgrim Boeken & Muziek was decennialang gevestigd in het beeldbepalende pand aan de Prins Hendrikkade, tegenover het Centraal Station.

Eigenaar Jeugd met een Opdracht heeft andere plannen met de ruimte en zegde vorig jaar de huur op. „We hebben lang gezocht naar een andere betaalbare locatie, maar die zijn hier niet te vinden”, zegt Willy Verburg, die met haar man Siebren de winkel runde.

De Verburgs zagen hun werk vooral als een manier om mensen met het Evangelie in aanraking te brengen. „Hier kwamen allerlei mensen binnenlopen, soms alleen maar om de weg te vragen. Buitenlanders waren verbaasd dat je zo centraal in Amsterdam christelijke boeken kon kopen”, zegt Verburg. Ze zetten de verkoop voort vanuit het magazijn in Amsterdam-Zuidoost.

Pelgrim heeft ook nog winkels in Epe, Goes, Hoogvliet en Rotterdam.