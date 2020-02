Amerikaanse Delta Air Lines compenseert uitstoot volledig

Delta Air Lines wordt vanaf maart CO2-neutraal. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij doet dat door de uitstoot van haar vliegtuigen volledig te compenseren.

Delta Air Lines trekt daarvoor 1 miljard dollar uit in de komende tien jaar. Dat geld wordt gebruikt voor initiatieven die CO2 uit de atmosfeer halen, als het planten van bossen of herstellen van grasvlaktes. Daarnaast investeert de Amerikaanse vliegonderneming in technologie die emissies omlaag brengt. Verder wordt waar mogelijk de vloot gemoderniseerd met efficiëntere vliegtuigen of minder vervuilende brandstoffen.

Delta Air Lines is naar eigen zeggen de eerste vliegmaatschappij ter wereld die op nettobasis binnenkort geen CO2 meer uitstoot. Het Engelse easyJet kondigde eind vorig jaar wel al aan de CO2-uitstoot van al zijn passagiers te compenseren.

Onlangs kwamen olieconcerns Repsol en BP met beloftes om over dertig jaar de netto-uitstoot naar nul te brengen.

Het klimaat staat hoog op de agenda bij veel bedrijven. Veel investeerders, zoals de grootste vermogensbeheerder ter wereld BlackRock, stellen steeds meer milieueisen.