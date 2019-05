Amazon biedt personeel geld om te stoppen

Webwinkelgigant Amazon biedt werknemers, bijvoorbeeld administratief personeel, tot 10.000 dollar als ze ontslag nemen en hun eigen bezorgbedrijfje beginnen. Daarnaast krijgen ze drie maanden salaris mee. Vrijwel alle Amerikaanse werknemers van Amazon, ook personeel in de distributiecentra, mogen van het aanbod gebruikmaken.

Amazon wil meer bezorging in eigen hand houden. Het bedrijf is nu nog grotendeels afhankelijk van andere bedrijven als FedEx, UPS en US Postal Service. Het bedrijf heeft al een eigen vloot van vliegtuigen om een deel van het transport van goederen te verwerken. Werknemers die een eigen bezorgdienst beginnen, wordt een „vast bezorgvolume” beloofd.

Amazon heeft aangekondigd in thuismarkt de Verenigde Staten steeds meer producten binnen een dag te bezorgen.