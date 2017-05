Alitalia schakelt hulp in van zakenbank

Alitalia heeft zakenbank Rothschild aangesteld als financieel adviseur. De firma moet de Italiaanse luchtvaartmaatschappij bijstaan in zijn zoektocht naar nieuwe geldschieters. Dat maakte het bedrijf, dat begin deze maand een faillissementsprocedure begon, maandag bekend.

Alitalia zag een nieuw herstructureringsplan dat het bedrijf van de ondergang had moeten redden, opnieuw stuklopen op hardnekkig verzet van het eigen personeel. De aandeelhouders, waarvan de Arabische branchegenoot Etihad de grootste is, trokken daarop hun handen van de al jaren structureel verlieslatende luchtvaartmaatschappij af.

Een overbruggingskrediet van de Italiaanse overheid houdt ’s lands grootste luchtvaartmaatschappij voorlopig nog in de lucht. Maar Rome heeft al laten weten dat Alitalia, dat in 2008 al op het nippertje voor een faillissement werd behoed, niet wordt genationaliseerd.

Air France-KLM, dat na de vorige schuldsanering bij Alitalia een flink belang nam maar dat in een paar jaar tijd zag verwateren tot vrijwel nul, is evenmin van plan nog een cent in zijn zieltogende branchegenoot te steken. Het Frans-Nederlandse bedrijf liet vorige week bij de aandeelhoudersvergadering desgevraagd weten dat Alitalia kansen genoeg heeft gehad voor samenwerking.