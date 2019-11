Afvalverwerker Renewi later naar Damrak

Afvalverwerker Renewi verwacht begin volgend jaar een notering op het Damrak te krijgen, naast de al bestaande beursnotering in Londen. Eerder werd nog gesproken van een mogelijke tweede notering in de tweede helft van dit jaar. Daarbij zullen overigens geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

De Brits-Nederlandse fusieonderneming, die eerder voortkwam uit de krachtenbundeling van Shanks en Van Gansewinkel, sloot de eerste helft van zijn gebroken boekjaar af met een omzet van 926,5 miljoen euro. Dat was 3 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat viel 5 procent lager uit, mede door extra kosten die de afvalverwerker moest maken als gevolg van de problemen bij de Amsterdamse afvalenergiecentrale AEB.

Daar werd in de zomer om veiligheidsredenen een groot deel van de verbrandingscapaciteit stilgezet. Dat betekende dat Renewi naar alternatieven moest zoeken waarmee het 3 miljoen euro aan extra kosten maakte. De impact in de loop van het boekjaar zal minder zijn, omdat Renewi alternatieven heeft gevonden. AEB is volgens Renewi contractueel aansprakelijk om de extra kosten volledig te compenseren.