AEX opent met kleine min

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een kleine min geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met beperkte koersuitslagen. Beleggers namen weinig risico aangezien Wall Street de hele dag dicht blijft vanwege Martin Luther King Day. Daarnaast werd uitgekeken naar de jaarcijferperiode die later deze week op gang komt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 615,15 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 942,97 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,2 procent. Londen won een fractie.

Wolters Kluwer zakte 1,8 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. Analisten van Goldman Sachs hebben hun aanbeveling voor de informatieleverancier teruggeschroefd. In de MidKap kampte luchtvaartcombinatie Air France-KLM met een adviesverlaging door Davy en verloor 2,1 procent.