AEX hoger na uitstel importtarieven

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met winst. Alle ogen zijn gericht op de Europese Centrale Bank (ECB), die naar verwachting later op de dag nieuwe stimuleringsmaatregelen zal ontvouwen. Het uitstel van de Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen zorgde daarnaast voor optimisme op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de plus op 575,41 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 836,43 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent.

In de MidKap zakte SBM Offshore 2 procent. De maritiem oliedienstverlener heeft volgens Zembla in 2018 een ernstig vervuild schip laten slopen in India. De gastanker bevatte zeer hoge concentraties kwik en het bedrijf was door een gespecialiseerd bureau gewaarschuwd dat werknemers tijdens het sloopwerk kwikdampen konden inademen.