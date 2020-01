Advocaat Ghosn: Japan faalde om eerlijk proces te organiseren

De Japanse autoriteiten hebben gefaald in het organiseren van een eerlijk proces tegen de gevallen automagnaat Carlos Ghosn. De rechtszaak in het Aziatische land overschreed universele rechten, stelde de Franse advocaat François Zimeray vrijdag.

De Japanse aanklagers hadden de schuld van de voormalige baas van automakers Renault en Nissan moeten bewijzen, zei de advocaat. „In plaats daarvan moest de verdachte zijn eigen onschuld aantonen.”

De Japanse minister van Justitie Masako Mori zei eerder deze week dat Ghosn zijn onschuld moet bewijzen voor de Japanse rechter. Ghosn zat in Japan in huisarrest, omdat hij wordt verdacht van financiële wanpraktijken. Hij wist eind december het land te ontvluchten en dook op in Libanon.

Ghosn verklaarde Japan te hebben verlaten omdat hij daar geen kans had om zich fatsoenlijk te verdedigen tegen de aanklachten. Hij ontkent iets fout te hebben gedaan. Volgens hem spande de Japanse justitie samen met hoge krachten binnen Nissan om hem ten val te brengen.