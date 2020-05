Aardappelverwerker Quik weet omzet in coronatijd op peil te houden

De lockdown in Europa heeft de Nederlandse aardappelbranche hard getroffen. Doordat de horeca op slot zit, is de markt voor frites ingestort. Maar in tegenstelling tot grote fabrikanten van diepgevroren frites heeft aardappelhandel en -verwerker Quik’s Quality Potatoes in het Gelderse Hedel geen productielijnen hoeven stilleggen.

Stromen piepers rollen over lopende banden. Ze passeren een wasstraat, een sorteerinrichting en een tussenopslag. Op de verpakkingsafdeling belanden de aardappelen in plastic of papieren zakjes, dozen, schaaltjes of bakjes. Het assortiment is tegenwoordig heel breed, zegt directielid Gerrit Oomen. „Vroeger namen de supermarkten bijna uitsluitend zakken van 2,5 of 5 kilo af, kruimig of vastkokend. Tegenwoordig leveren we aardappelen in kleinverpakking al vanaf 300 gram.”

De groothandel in verse, ongeschilde aardappelen is nog altijd een belangrijke poot onder het bedrijf dat in 1932 werd opgericht door Hendrik Quik, de grootvader van Oomens vrouw en van zijn zwager en mededirecteur Peter Quik. Quik zwaait de scepter over de in 2001 opgestarte ”fabriek.” Hier worden aardappelen verwerkt tot panklare koelverse producten zoals voorgebakken frites, aardappelschijfjes, krieltjes, puree en specialiteiten die door de eigen R&D-afdeling worden ontwikkeld. De meeste producten worden afgeleverd onder private label, een klein aantal gaat onder het eigen merk Quik de deur uit.

De familie heeft altijd gestreefd naar „meer poten onder de tafel”, zegt Quik. Het bedrijf heeft niet alleen twee takken, maar bedient ook diverse markten in Nederland en omringende landen: retail (supermarkten), foodservice (groothandel die levert aan de horeca) en foodindustrie (bedrijven die aardappelproducten verwerken in voedingsmiddelen).

Dat kwam de afgelopen maanden heel goed van pas. Toen de coronabeperkingen van kracht werden, droogde de verkoop aan de horeca op –normaliter goed voor een kwart van de omzet– maar nam die aan de supermarkten juist toe. Consumenten hamsterden massaal. „We leverden vier keer zoveel verpakte aardappelen af als normaal”, zegt Oomen. Ook de verkoop van aardappelproducten piekte, de productie in de fabriek werd met kunst en vliegwerk verdubbeld. Later kwam er een terugval, gevolgd door een stabilisering.

Wekelijks rollen 2500 ton aardappelen door de hallen van Quik. Dagelijks heeft het bedrijf 20 tot 25 vrachtwagens op de weg, waaronder 13 eigen auto’s.

De fabriek verwerkt jaarrond Nederlandse aardappelen, hoofdzakelijk van het ras Agria. „Onze telers kunnen de aardappelen dankzij mechanische koeling bewaren totdat de nieuwe oogst begint”, legt Quik uit. Ook de vershandel in tafelaardappelen draait een groot deel van het jaar om piepers van eigen bodem. Alleen tussen pakweg half april en eind juni worden ook importaardappelen uit onder meer Israël en Spanje verpakt en verkocht.

Na twee maanden lockdown zijn Quik en Oomen vooral dankbaar. „Een paar van onze mensen zijn ziek geweest, maar we zijn gespaard voor een ernstige uitbraak”, zegt Quik. De omzet is per saldo ongeveer gelijkgebleven. „De afgelopen jaren groeiden we gemiddeld zo’n 5 tot 10 procent. Dat zit er dit jaar misschien niet in.”

De toegangspoorten tot het terrein van Quik zijn hermetisch gesloten. Dat is standaardbeleid: bij verwerking van voedsel gelden altijd al zeer strikte hygiëneregels. Bezoek wordt nu zoveel mogelijk geweerd. Chauffeurs en monteurs moeten verklaren dat ze klachtenvrij zijn. Medewerkers werken op afstand van elkaar, pauzes zijn opgesplitst. Waar de anderhalve meter niet haalbaar is, zijn spatschermen aangebracht. Oomen: „We volgen de richtlijnen van het RIVM. Protocollen voor bedrijfsruimten als die van ons zijn er nog niet, maar we verwachten ze wel. Alles bij elkaar hebben de maatregelen een grote impact op ons team. We zijn blij dat onze mensen zich goed aan de gewijzigde omstandigheden aanpassen.”

Gegevens onderneming

Naam: Quik’s Quality Potatoes

Plaats: Hedel

Sinds: 1932

Activiteit: verwerking en verkoop van aardappelen en aardappelproducten

Aantal medewerkers: 120 vast, ruim 100 flexibel

Omzet: 70 miljoen euro

Gevolg coronacrisis: stabilisering jaaromzet

