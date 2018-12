„Aantal ongevallen met hijskraan bijna verdubbeld”

Ongelukken met hijskranen zijn „schering en inslag.” Dit concludeerde Cobouw, nieuwsblad voor de bouw, maandag uit eigen onderzoek.

Het vakblad zette mediaberichten uit de afgelopen twee jaar op een rijtje. Terwijl vorig jaar nog elf ongelukken met hijskranen plaatsvonden in Nederland, lag dit aantal in 2018 op negentien. Elke maand ging het wel een of meer keren mis.

Hoewel niet van ieder ongeluk de oorzaak bekend is, komt het wegzakken van kranen door een onstabiele ondergrond verhoudingsgewijs het meest voor, stelt Cobouw. Daarnaast constateerden de onderzoekers veel menselijke fouten. „Machinisten die per ongeluk een verkeerde draai maken, bouwvakkers die vergeten dat er nog wat aan de kraan hangt, lasten die te zwaar zijn, of blokken die niet goed bevestigd worden.”

Niet bevoegd

De cijfers zijn herkenbaar, reageert René van der Steen, voorzitter van vakvereniging Het Zwarte Corps, tegenover Cobouw. „Wij merken ook dat deze ontwikkeling gaande is. Dat is erg treurig, inderdaad”, zegt hij.Bij het bevestigen van de lading aan de hijskraan gaat het volgens Van der Steen vaak mis. „Dit wordt door het enorme personeelstekort steeds vaker gedaan door mensen die hiervoor niet bevoegd of opgeleid zijn. Maar het werk moet toch gebeuren, dus wordt er tegen een metselaar of timmerman gezegd: Maak jij die last even vast.”

Het gaat zelfs bijna elke dag wel fout bij dit zogeheten aanpikken, verklaart Van der Steen. „Dit leidt natuurlijk niet direct tot ongelukken, maar elke fout is er één te veel.”

Dat er nog steeds te veel ongelukken gebeuren met bouwkranen, staat als een paal boven water, vindt Lion Verhagen, directeur van de Vereniging Verticaal Transport. Of inderdaad sprake is van een verdubbeling, betwijfelt hij. Volgens hem kan het ook zijn dat media er vaker over berichten.

De schuld voor ongelukken ligt volgens Verhagen niet zozeer bij degene die de vracht aan de kraan hangt, als wel bij de besteller van een kraan. „Er wordt niet nagedacht over wat er precies moet gebeuren, waar de kraan moet staan.” Verhagen wijst op het recente ongeluk bij het Erasmus MC in Rotterdam. Daar bleek de ondergrond, een fietsenkelder, niet bestand tegen het gewicht.