Aangeenbrug levert onderdelen voor reparatie witgoed

Zelf een defecte wasmachine, vaatwasser of magnetron herstellen? Paul en Ankie Aangeenbrug uit Westkapelle leveren via internet de gewenste onderdelen. „Een flessenbak van een koelkast kun je nabestellen. Veel mensen denken daar niet eens aan.”

Koelkastscharnieren worden veel besteld, net als micaplaatjes voor magnetrons en manchetten: deurrubbers van wasmachines. „Zulke onderdelen kosten niet veel en het defecte apparaat kan daarna weer een tijd mee”, zegt eigenaar Paul Aangeenbrug van datrepareerikzelfwel.nl.

„Wasmachinekoolborstels, deurgrepen, wasdrogersnaren, vaatwasserbestekmandjes, filters, pompen, van zowel bekende als kleine witgoedmerken, allemaal via ons verkrijgbaar”, somt echtgenote Ankie op. „Als een onderdeel kapot is, hoef je niet meteen een nieuw apparaat te kopen. Er kan veel meer gerepareerd worden dan vaak wordt gedacht.”

Witgoedzaak

„Bij koelkasten sluit soms de deur niet meer omdat de scharnieren kapot zijn. Die kun je gewoon vervangen. Deze week nog”, vertelt Ankie, „belde er iemand over de deur van haar wasmachine die stuk was. Dat zal wel een dure reparatie worden, dacht ze. Bij een grote witgoedzaak die zelf niet repareert, zeiden ze inderdaad: „Nee, mevrouw, herstellen wordt te kostbaar, dus maar een nieuwe.” Kassa! Vervolgens informeerde ze bij ons. We konden haar voor minder dan 100 euro helpen.”

„Misschien is het ook wel de hedendaagse maatschappij om direct aan een nieuw apparaat te denken als iets stuk is”, veronderstelt Ankie. „Er is ook verschil tussen topmerken en merken aan de onderkant. Die laatste hebben vaak weinig onderdelen achter de hand. Ze maken bij wijze van spreken elk halfjaar een nieuw type stofzuiger. Onderdelen van de oudere modellen zijn er dan niet meer. Een defect apparaat kun je dan op de schroot gooien.”

Of neem sommige koffiepadapparaten. „Soms is een type maar een paar jaar oud als een inlaatventiel voor het waterniveau niet meer leverbaar is. Dat is geen service verlenen. Die merken verkopen we liever niet.”

Paul Aangeenbrug heeft een ruime kwarteeuw ervaring als zelfstandig witgoedmonteur, Ankie verzorgde in die tijd de administratie. Was een apparaat niet te herstellen, dan leverde Paul vaak een nieuw exemplaar. Geleidelijk aan werd er meer witgoed verkocht, nu heeft hij een volwaardige elektrozaak. „Maar repareren vind ik nog altijd veel leuker. Je probeert een probleem weg te nemen en een apparaat dat weer werkt terug te geven. Zo maak je mensen blij en tevreden.”

Met datrepareerikzelfwel.nl begon Aangeenbrug Electro in 2005. „Handige mensen kunnen eenvoudige reparaties best zelfdoen. Of iemand in de familie of in de straat kan het. Daar zagen we een markt in. Wel honderd pakjes gingen er per dag weg. Tegenwoordig werken we via een groothandel. Op internet staan we redelijk bovenaan als mensen op onderdelen zoeken.”

Advies

Datrepareerikzelfwel.nl geeft desgewenst telefonisch advies. Paul: „Doordat we zelf een reparatieafdeling hebben, weten we waar we over praten en wat de juiste onderdelen zijn. Vinden we dat iemand beter bepaalde reparaties niet zelf kan doen, dan zeggen we dat eerlijk. Soms is het ook gewoon verstandiger dat er een monteur naar kijkt.”

Een manchet vervangen lukt daarentegen zelfs iemand met twee linkerhanden. Datrepareerikzelfwel.nl levert het deurrubber. „Maar ook een flessenbak van een koelkast nabestellen kan. Veel mensen denken daar niet eens aan”, zegt Ankie. „Zo was er kort na de start van de website een hausse rond deurhaakjes van wasdrogers. Die gingen als warme broodjes over de toonbank. De deur sloot niet meer en doordat er geen contact was, sloeg de droger niet aan. Echt leuk, dat we zo veel mensen blij konden maken met een onderdeel van 6 euro.”

zomerserie Tweede leven

Spullen die stuk zijn of versleten worden maar al te vaak weggegooid. Dit is het derde deel van een serie artikelen die laten zien dat het ook anders kan. Op 1 augustus deel 4.

Beller wil vaak alleen bevestiging

Lenard van Zweden neemt meestal de telefoon op bij de helpdesk van datrepareerikzelfwel.nl. „Vaak willen bellers alleen maar een bevestiging of ze het goede onderdeel bestellen: „Als ik dit vervang, is dat voldoende of zie ik nog wat over het hoofd?””

Aan de hand van gegevens van het defecte apparaat, zoals fabrieks- of typenummer, geeft Van Zweden antwoord, soms geholpen door lijsten van foutmeldingen en technische tekeningen. „Vaak hoor je aan de vraagstelling al of iemand technisch genoeg is om zelf te repareren.”

Hij begrijpt de zoektocht naar onderdelen. „Een koolborstel in de wasmachine bijvoorbeeld slijt op den duur. Zonder elektrisch contact komt de trommel echter niet in beweging. Een nieuwe koolborstel kost 10 tot 40 euro; dan koop je toch geen andere wasmachine?”