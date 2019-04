73-jarige Gerda Krediet is druk met ouderenmishandeling

Weggooien is zonde. Aan die supermarktslogan moest Gerda Krediet (73) denken toen haar pensionering in zicht kwam. „Waarom zou ik al mijn kennis over ouderenmishandeling overboord kieperen en het van God gekregen talent niet meer gebruiken? Ik ben daarom na mijn 65e als zzp’er verdergegaan.”

Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd, zegt Gerda Krediet. „Hulpverleners praten eindeloos met elkaar. Niemand neemt de regie, terwijl het water een oudere door de mishandeling wel aan de lippen staat.”

Die ervaringen zorgen er mede voor dat de sociaal psychiatrisch verpleegkundige nog niet met haar armen over elkaar gaat zitten. Wekelijks is ze tien tot twintig uur in touw voor haar eigen bedrijf ”Nood ZAAK”. Ze geeft advies over en doet onderzoek bij (vermeende) ouderenmishandeling.

Haar boek ”Ouderenmishandeling, ervaringen en interventies” kwam in 2010 bij Reed Business uit. „Ik houd nog steeds alles bij wat er over mijn vakgebied gezegd en geschreven wordt.”

In Krediets woonkamer ligt een Bijbel voor het grijpen. De Rotterdamse is lid van evangelische gemeente De Brandaris in haar woonplaats. De alleenstaande verpleegkundige nam in 2003 het initiatief tot de ”Basic for Kids Foundation”, een project dat nu 700 kansarme Pakistaanse kinderen christelijk onderwijs biedt. Jaarlijks bezoekt ze Pakistan om na te gaan hoe het met haar project is.

Zware mishandeling

Is Nood ZAAK uit de nood geboren? „Als er iemand in nood is, heb ik een zaak”, reageert Krediet gevat. „Toen ik met pensioen ging, was er weinig expertise over ouderenmishandeling. Dus ben ik doorgegaan. En ik lees nergens in de Bijbel over stoppen met werken op een bepaalde leeftijd.”

Krediet werkte vanaf 1983 bij de GGD Rotterdam Rijnmond en zette daar in 2000 een meldpunt ouderenmishandeling op. In de jaren erna hield ze zich met zware gevallen bezig. Veelal betrof het financiële uitbuiting, psychische mishandeling en verwaarlozing.

„Daders zijn zó slim. Je moet hen steeds een stap voor proberen te zijn. Hun werkwijze is veelal hetzelfde: isoleren, indoctrineren en geld van de oudere achterover drukken. De dader neemt de zorg voor een oudere op zich of neemt hem in huis. Hij indoctrineert de oudere door te zeggen dat hij de enige is die écht interesse in hem toont. Vervolgens houdt hij anderen buiten de deur.”

Situaties waren soms zo complex en heftig dat ook Krediet geen oplossing zag. „Dan ging ik op mijn knieën. Het gebeurde soms dat God al zorgde voor een oplossing terwijl ik nog aan het bidden was. Andere keren bracht Hij de juiste mensen op mijn pad, zodat een oudere snel in veiligheid kon worden gebracht.”

Geldzucht

Kortgeleden gaf Krediet in Antwerpen een lezing voor artsen en verpleegkundigen. „Zij waren geschokt. Ik snap dat, want ouderenmishandeling vindt in het verborgene plaats.”

Geldzucht heeft menigeen schade berokkend, weet Krediet uit ervaring. „Iedereen zou het Bijbelse advies moeten opvolgen om niet te begeren. Begin je eenmaal met begeren, dan begeer je de hele dag, staat in Spreuken.”

Krediet houdt zich niet alleen bezig met ouderenmishandeling, maar adviseert ook bij het krijgen van een indicatie voor een zorginstelling. Of ze adviseert bij de zoektocht naar hulpinstanties. Via de telefoon of bij mensen thuis. „Dat geeft veel voldoening.

Laatst belde een mantelzorger die vanwege zijn gezondheidsproblemen onvoldoende voor zijn moeder kon betekenen, die plotseling opgenomen moest worden in een verpleeghuis. Ik heb de problemen geïnventariseerd en geadviseerd over de mogelijkheden na haar ontslag. De vrouw woont met hulp nu weer thuis.”

Aan stoppen denkt Krediet niet. „Rust roest en mijn gezondheid is uitstekend. In Pakistan zag ik een bord met de tekst ”You learn from cradle to grave”: je leert van de wieg tot het graf.”

Doelen stelt ze zichzelf niet: „Als je met God wandelt, brengt Hij dingen op je pad en geeft Hij vervolgens wat nodig is.”

Loopbaan Gerda Krediet

Geboren: 20 mei 1945 in Rotterdam.

Lagere School: Heemskerkschool in Rotterdam.

Vervolgonderwijs: Mulo in Rotterdam, verpleegkunde A en B, MGZ A en B, (oncologie, cardiologie en infectieziektebestrijding).

Banen: In Amerika en Canada verpleegkundige. In Nederland wijkverpleging, leerlingbegeleidster en diverse functies bij de GGD.

Laatste baan: Sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij de GGD.

