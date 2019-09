Zwarte gat in Melkweg is aan het schransen

Midden in onze Melkweg bevindt zich een groot zwart gat, en dat is de laatste tijd ineens aan het bunkeren geslagen. Sagittarius A* is begonnen aan een „ongebruikelijk grote maaltijd van gas en stof”, zeggen onderzoekers van de Amerikaanse universiteit UCLA.

„We bestuderen het zwarte gat al 24 jaar en zoiets hebben we nog nooit gezien. Meestal is het een rustig, zwak zwart gat dat op dieet is. We weten niet wat dit grote feestmaal aanstuwt”, zegt Andrea Ghez, hoogleraar sterrenkunde aan UCLA. Haar onderzoek verschijnt donderdag in het wetenschapsblad Astrophysical Journal Letters.

Ghez en haar collega’s onderzochten meer dan 13.000 metingen die sinds 2003 van het zwarte gat waren gemaakt. De rand van dat zwarte gat heet het ‘point of no return’: alles wat voorbij dat punt gaat, wordt opgeslokt door het zwarte gat en kan er nooit uit ontsnappen. Op 13 mei van dit jaar werd de rand van het zwarte gat ineens heel fel. Dat betekent dat er veel materie werd opgeslokt. Hetzelfde gebeurde op twee andere dagen dit jaar. Het licht was zelfs zo fel, dat de onderzoekers eerst dachten dat ze naar een ster aan het kijken waren.

De onderzoekers weten niet of Sagittarius A* blijft schransen, of dat het een oprisping was. Mogelijk komen sterren of asteroïden in de buurt van het zwarte gat en worden ze over een tijdje verzwolgen.