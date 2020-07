Zuid-Korea zet generaal uit functie na rel rond vlucht overloper

De vlucht van een 24-jarige man naar Noord-Korea heeft een Zuid-Koreaanse generaal de kop gekost. De topmilitair is uit zijn functie gezet vanwege beveiligingsblunders aan de grens, zegt een medewerker van het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie.

Noord-Korea maakte zondag bekend dat een „wegloper” met symptomen van het coronavirus was teruggekeerd en dat de stad Kaesong was afgesloten om verspreiding van het virus te voorkomen. Het komt zelden voor dat mensen vanuit het democratische Zuid-Korea overlopen naar het stalinistisch bestuurde noordelijke buurland van dictator Kim Jong-un. De grens tussen de landen wordt streng bewaakt.

Zuid-Korea zegt dat de vluchtende overloper zeven keer is gespot door surveillanceapparatuur, waaronder camera’s, van het leger. Ook zag een bewaker „lichtjes” toen de man in een taxi arriveerde bij de grens. Toch zou niet zijn ingegrepen. De man kroop door een tunnel die is bedoeld om water af te voeren en zwom een grensrivier over.

De succesvolle vluchtpoging heeft de Zuid-Koreaanse autoriteiten ernstig in verlegenheid gebracht. De minister van Defensie is diep door het stof gegaan. De 24-jarige overloper, die Kim zou heten, was in 2017 vanuit Noord-Korea overgelopen naar het zuiden. Daar was hij beschuldigd van verkrachting. Zuid-Korea zegt geen aanwijzingen te hebben dat de man echt was besmet met het coronavirus.