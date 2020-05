Ziekenhuizen Suriname luiden noodklok

Ziekenhuizen in Suriname maken zich ernstig zorgen over het tekort aan medicijnen, apparatuur en menskracht. Als de gezondheidszorg niet snel meer aandacht krijgt, is de kans groot dat dit mensenlevens gaat kosten. Dat heeft zowel de medische staf van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo als die van het Diaconessenhuis via een noodkreet in de media laten weten.

Het gebrek aan personeel komt onder andere doordat verpleegkundigen hun heil gaan zoeken op plekken waar ze meer kunnen verdienen, onder andere in het buitenland. Hun Surinaamse salarissen zijn laag omdat de overheid achterblijft met het voldoen van haar financiële verplichtingen, zo melden de ziekenhuizen. Deze geldproblemen zijn ook de oorzaak van de tekorten aan medicijnen en apparatuur. Het is niet de eerste keer dat deze problemen naar buiten komen. Ook de Vereniging van Medici in Suriname en De Nationale Ziekenhuisraad hebben de afgelopen tijd al aan de bel getrokken.