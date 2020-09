Ziekenhuis meldt ontwaken Navalni en verbeteren van zijn toestand

De toestand van de vergiftigde Kremlin-criticus Alexej Navalni is verbeterd. Hij is uit zijn kunstmatige coma en van de beademingsapparatuur af, meldde het Charité-ziekenhuis in Berlijn maandag in een verklaring.

De artsen besloten dat Navalni uit zijn kunstmatige coma kon worden gehaald en hij reageert op spraak, voegde het ziekenhuis eraan toe. „Langdurige schade als gevolg van de ernstige vergiftiging kan niet worden uitgesloten.”

Navalni werd onwel tijdens een vlucht op 20 augustus vanuit Siberië naar Moskou. Zijn vliegtuig maakte daarop een noodlanding in Omsk, waar de Russische oppositieleider werd opgenomen in een ziekenhuis.

Mensen uit Navalni’s omgeving stellen dat hij voorafgaand aan de vlucht thee had gedronken die zou zijn vergiftigd. Na aandringen van zijn familie, vrienden en westerse leiders werd Navalni met een ambulancevlucht voor behandeling overgebracht naar Duitsland.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft Rusland om opheldering gevraagd en sluit sancties niet uit. Moskou verweet Berlijn zondag te oordelen op basis van onvoldoende informatie.