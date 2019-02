Zestien staten vechten noodtoestand aan

Een coalitie van zestien Amerikaanse staten geleid door Californië vecht de beslissing van president Trump aan om de noodtoestand af te kondigen om zo fondsen vrij te kunnen maken voor zijn grensmuur met Mexico.

„Vandaag, op 18 februari, de Dag van de President, slepen we president Trump voor de rechter om zijn misbruik van de presidentiële macht te blokkeren”, zei staatsprocureur Xavier Becerra van Californië. ,,We dagen de president om te voorkomen dat hij eenzijdig geld steelt van de belastingbetalers, weggezet door het Congres voor de inwoners van onze staten. Voor de meesten van ons, is het ambt van de president geen plaats voor een theater."

Trump hoopt met het uitroepen van de noodtoestand de beschikking te krijgen over voldoende geld voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Met die muur wil de president illegale immigranten tegenhouden.

Volgens Becerra is er geen sprake van een noodtoestand aan de grens met Mexico. De president had volgens hem eerder al gezegd dat hij geen noodtoestand hoefde uit te roepen om de muur te bouwen. ,,Presidenten horen geen noodtoestanden uit te roepen alleen met als doel om fondsen te plunderen, omdat ze het Congres niet zo ver kregen om hun plannen te bekostigen", zei Becerra al bij de zender MSNBC.

President Trump liet eerder al weten dat hij rekening hield met deze juridische vertraging. ,,We zullen gedaagd worden en dan zullen ze naar de federale rechter stappen. We krijgen waarschijnlijk een slechte uitspraak en dan nog een slechte uitspraak en dan eindigen we in het Hooggerechtshof en hopelijk krijgen we daar een eerlijke behandeling en winnen we, net zoals met het inreisverbod."