Zelfmoordgezin blaast Javaanse kerken op

Twee meisjes van 9 en 12 jaar hebben zondag –samen met hun vader, moeder en twee broers– zelfmoordaanslagen gepleegd op drie kerken in Soerabaja, op het Indonesische eiland Java. Daarbij kwamen dertien mensen om het leven. Meer dan veertig anderen raakten gewond.

Het gebeurt niet vaak dat een heel gezin tegelijk een zelfmoordactie pleegt. Maar in Indonesië was het zondag en maandag twee keer raak. Een gezin van vijf arriveerde maandag op twee motoren bij een controlepost bij het hoofdbureau van politie in Soerabaja, de hoofdstad van Oost-Java. Daar bliezen ze zich op. Door de aanslag raakten zeker tien personen gewond.

Een dag eerder pleegde een gezin van zes al bloedige zelfmoordaanslagen op drie kerken in Soerabaja, een stad waar veel christenen wonen. De eerste bom ging rond 7.30 uur lokale tijd af in de rooms-katholieke Santa Mariakerk. Kort daarna volgden explosies in een pinksterkerk en in een protestantse kerk. Twee zonen, van 16 en 18 jaar, voerden hun aanval uit met een motorfiets. Alle zes gezinsleden stierven tijdens hun acties.

Agenten gewond bij zelfmoordaanslag Soerabaja

Lokale televisiezenders toonden beelden van de ravage en van de gewonden die werden weggedragen. Niet alleen de kerken zijn zwaar beschadigd, ook de omgeving kreeg een zware klap door de explosies.

De politie zei tegen The Jakarta Post dat ook bij twee andere kerken bommen waren geplaatst, maar dat die niet zijn ontploft. De daders waren volgens de autoriteiten teruggekeerd uit Syrië. Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist.

Volgens inlichtingendiensten hebben de aanslagen mogelijk te maken met een opstand van islamitische gevangenen in Depok, op West-Java, vorige week. Daarbij vielen zes doden.

Opnieuw bomaanslag in Soerabaja

Moslimextremisten hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd op christenen. In februari schoot de politie in Sleman, bij Jogjakarta, een man dood die kerkbezoekers met een zwaard aanviel. De zelfmoordaanslag van zondag was de bloedigste sinds 2000, toen bij een serie bomaanslagen op kerken vijftien christenen omkwamen.

Indonesië is het grootste moslimland ter wereld. Van de ongeveer 260 miljoen inwoners is meer dan 85 procent moslim. Het aandeel christenen is ongeveer 10 procent.

De Indonesische president Widodo heeft de aanslagen veroordeeld. Hij spreekt van een „barbaarse daad.” De aanslagen werden ook veroordeeld door de Indonesische Raad van Kerken, de Wereldraad van Kerken en de twee grootste moslimorganisaties in Indonesië, Nahdlatul Ulama en Muhammadiyah. Paus Franciscus riep op tot gebed.