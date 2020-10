Zeker vier leerlingen vast na onthoofding Franse leraar door moslim

Zeker vier leerlingen zitten vast na de onthoofding van een Franse leraar door een 18-jarige radicale moslim. In totaal bevinden zich vijftien personen in hechtenis na de spraakmakende terreuraanslag op de docent vrijdag in de buurt van Parijs.

Schoolkinderen zouden tegen een financiële vergoeding op verzoek van de Tsjetsjeense dader het slachtoffer Samuel Paty hebben aangewezen. Het is nog onduidelijk of het om leerlingen van de onthoofde leraar gaat.

Onder de arrestanten is een persoon die reeds was veroordeeld voor terroristische aanslagen. Hij had spontaan verklaard enige tijd voor de gebeurtenissen in contact te zijn geweest met de dader.

Onder anderen de vader van een schoolmeisje en een bekende islamistische militant hadden aangedrongen op de aanslag. Paty werd onthoofd omdat hij cartoons van de profeet Mohammed aan zijn leerlingen had getoond in een les over de vrijheid van meningsuiting.

De dader, een vluchteling, rechtvaardigde zijn daad als jihadist. Hij werd na de moord door de politie doodgeschoten.

Het Europees Parlement hield voor aanvang van een zitting, grotendeels per video, een minuut stilte ter nagedachtenis van de onthoofde leraar. „Onze gedachten gaan uit naar Samuel Paty’s familie en dierbaren, en naar al het onderwijzend personeel in Frankrijk en elders”, zei voorzitter David Sassoli. „Terreur wordt bevochten door onderwijs, door voorlichting, waar Samuel Paty al doende in geloofde”.

