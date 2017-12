Zeker tien doden door schietpartij bij kerk Egypte

Bij een koptische kerk in de Egyptische hoofdstad Caïro zijn zeker tien doden gevallen toen een schutter van achter op een motor het vuur opende op mensen die zich in de buurt van het gebouw ophielden.

Onder de slachtoffers bevinden zich acht koptische christenen en een bewaker van de kerk. Een van de twee aanslagplegers is doodgeschoten. De andere is gevlucht en op hem is een klopjacht gestart, meldt het staatspersbureau MENA.

De kopten, die een minderheid vormen in Egypte, zijn sinds vorig jaar regelmatig het doelwit van aanslagen door islamitische militanten. Daarbij vielen al meer dan 100 doden en een veelvoud aan gewonden.