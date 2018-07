Zeker 60 doden door Griekse natuurbranden

Het dodental door de natuurbranden in Griekenland is opgelopen tot minstens zestig. De burgemeester van Rafina, een havenplaats ten oosten van de Griekse hoofdstad Athene, heeft dat bekendgemaakt op de Griekse zender Skai. „Het aantal doden stijgt”, zei hij. „Het is inmiddels al voorbij de zestig.”

Het kustgebied in de buurt van Rafina is zwaar getroffen. In Mati vonden reddingswerkers op één plek de verbrande lichamen van 26 volwassenen en kinderen die elkaar omarmden toen ze bij de kust omsingeld werden door de vuurzee.

Meer dan vijftig doden door bosbranden Griekenland