Zeebrugge belangrijke smokkelhaven naar VK

De Belgische havenplaats Zeebrugge staat al lange tijd bekend als belangrijke smokkelplek om migranten het Verenigd Koninkrijk in te krijgen. In 2016 noemde de Britse grenspolitie de haven een belangrijk vertrekpunt voor „clandestiene aankomsten”, meldt Sky News.

De Britse nationale politiedienst NCA waarschuwde hetzelfde jaar dat het gebruik van vrachtwagens en containers door mensensmokkelaars „de hoogste prioriteit” had. Volgens het NCA zijn smokkelaars door strengere controles in het Franse Calais uitgeweken naar andere West-Europese havens.

In de Belgische provincie West-Vlaanderen hield de politie vorig jaar een recordaantal migranten aan. In totaal waren dat er 7020. Het merendeel werd aangetroffen in en rond de haven van Zeebrugge.

In 2016 waarschuwde het NCA voor kleinere havens in Engeland die door smokkelbendes gebruikt worden. Een van de havens die toen genoemd werden, was Purfleet, waar deze week de koeltrailer met daarin bijna veertig dode migranten het land binnen is gekomen. De aanhanger was op een schip geladen in Zeebrugge.

Sinds 2014 wordt door de Verenigde Naties bijgehouden hoeveel migranten tijdens hun reis om het leven komen. Voor de vondst van de koeltrailer woensdag, werden in het Verenigd Koninkrijk sinds 2014 in totaal vijf migranten dood aangetroffen in vrachtwagens en containers.

Het land is overigens in 2000 ook al eens opgeschrikt door een vergelijkbaar incident. Toen werden in Dover 58 lichamen gevonden in een vrachtwagen.