Witte Huis spreekt berichten over hack Twitteraccount Trump tegen

Het Witte Huis spreekt berichten tegen dat de Nederlandse ethische hacker Victor Gevers toegang wist te krijgen tot de Twitteraccount van president Donald Trump. "Het is absoluut niet waar, maar we geven geen commentaar op veiligheidsprocedures rond de accounts van de president op sociale media", zegt een woordvoerder tegen zakenblad Forbes.

Het lukte Gevers naar eigen zeggen om het wachtwoord van de wereldleider te raden. Dat zou 'maga2020!' zijn en er zou geen extra beveiliging op hebben gezeten. 'Maga' verwijst naar de campagneslogan Make America Great Again ('maak Amerika weer groots') van Trump. Het bewijs dat Gevers toegang had tot het Twitter-account van Trump is ingezien door RTL Nieuws en Vrij Nederland. Trump had volgens Gevers geen extra beveiliging ingesteld, zoals de code die je soms na het inloggen moet invoeren - ook wel tweestapsverificatie genoemd.

Nederlander hackt Trumps Twitteraccount

Gevers zou niet namens Trump een tweet de wereld ingestuurd hebben, maar had dat naar eigen zeggen wel kunnen doen. "Ik dacht 'oh god' toen ik was ingelogd", vertelt Gevers tegen RTL Nieuws. "Ik wil juist dat het me niet lukt om binnen te komen, en al helemaal niet bij zo'n belangrijk account."

Twitter liet aan Forbes weten geen bewijs te hebben gezien dat de Nederlander inderdaad toegang wist te krijgen tot de account van Trump. "We hebben proactief accountbeveiligingsmaatregelen geïmplementeerd voor een aangewezen groep spraakmakende, verkiezingsgerelateerde Twitter-accounts in de Verenigde Staten", liet het bedrijf weten aan Amerikaanse media.