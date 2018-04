Westen zet in Syrië geavanceerde wapens in

De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben zaterdag vanaf drie locaties drie doelen in Syrië bestookt. Met 105 raketten. Vanaf zee en vanuit de lucht. De bondgenoten grepen de gelegenheid aan om –en passant– een aantal nieuwe wapensystemen te testen.

De vergeldingsaanvallen van Trump (VS), Macron (Frankrijk) en May (Groot-Brittannië) op Syrië richtten zich allereerst op het Barzah Research and Development Center bij Damascus. In dit militaire complex, een van de zwaarst verdedigde locaties ter wereld, bevindt zich het hart van het Syrische chemische wapenprogramma.

De Amerikanen hebben het wetenschappelijk centrum in puin geschoten met 57 Tomahawkkruisraketten vanaf zee en 19 JASSM-ER-wapens vanuit de lucht vanaf twee B-1’s. Deze viermotorige bommenwerpers van het 34th Bombsquadron zijn –met bescherming van jachtvliegtuigen– opgestegen vanuit Qatar.

Storm Shadow

Het tweede doel was de Him Shinshar Chemical Weaponsfabriek, ten westen van Homs. De VS, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben deze locatie samen onder vuur genomen: de Amerikanen met negen Tomahawkkruisraketten, de Britten met acht Storm Shadowraketten vanaf Tornadogevechtsvliegtuigen, de Fransen met drie kruisraketten en twee Scalpluchtraketten.

Een derde doelwit was de Him Shinshar Chemical Weapons-bunker, pakweg 7 kilometers van de wapenfabriek bij Homs. De Fransen hebben de bunker bestookt met zeven Scalpraketten. Vijf Rafalejachtvliegtuigen zijn, met bescherming van Miragejagers, regelrecht vanaf vliegbases in Frankrijk ingevlogen richting Syrië.

Lancering

De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben Syrië vanaf verschillende locaties onder vuur genomen. Vanaf de Rode Zee heeft de kruiser USS Monterey dertig Tomahawkkruisraketten gelanceerd, de torpedobootjager USS Laboon zeven. In de Perzische Golf vuurde de torpedobootjager USS Higgins 23 stuks af.

De Amerikaanse onderzeeboot USS John Warner heeft op de Middellandse Zee zes Tomahawkkruisraketten richting Syrië gestuurd. Voor zover bekend is er voor het eerst een onderzeeboot uit de Virginiaklasse ingezet bij een oorlogshandeling.

De negentien JASSM-ER’s –geavanceerde stealthraketten voor de lange afstand, gelanceerd door Amerikaanse B-1-bommenwerpers, zijn voorzien van gps én infraroodcamera. Ook deze raketten zijn voor het eerst ingezet in een oorlogssituatie.

De Britten bivakkeren redelijk in de buurt van de doelwitten in Syrië. De RAF heeft vier Tornadojachtvliegtuigen ingezet vanaf de Britse luchtmachtbasis Akrotiri op Cyprus. Frankrijk lanceerde drie MdCN-kruisraketten vanaf de Middellandse Zee.

Door gebruik te maken van langeafstandsraketten heeft geen enkel Amerikaans, Frans of Brits vliegtuig het Syrische luchtruim behoeven binnen te dringen. De Tomahawks kunnen vanaf 2500 kilometer afstand worden gelanceerd, de JASSM-ER vanaf 925 kilometer, de Storm Shadows vanaf 400 kilometer.

Een kruisraket vliegt via een voorgeprogrammeerde vluchtroute regelrecht op zijn doel af. Een navigatiesysteem herkent daarbij contouren in het landschap en past automatisch koers en hoogte aan. De Tomahawks vliegen op geringe hoogte om niet ontdekt te worden. De nieuwste Tomahawks kunnen via satellieten onderweg nog worden geherprogrammeerd naar alternatieve doelen.

Inzet is prijzig. Aan elke Tomahawk hangt een prijskaartje van bijna 1 miljoen euro. Daarmee kan echter een precisieaanval op minder dan 80 meter nauwkeurig worden uitgevoerd. De gemiddelde trefzekerheid van de Tomahawk zou op 85 procent liggen.

Uit de lucht

Rusland en Syrië claimen dat de Syrische luchtafweer 70 procent van de inkomende raketten uit de lucht heeft geschoten. Volgens de Amerikanen is geen enkele raket onderschept, maar hebben ze allemaal hun verwoestende werk gedaan.

Opvallend is dat de Russen niet in actie zijn gekomen. Rusland heeft zijn uiterst geavanceerde S-400-luchtafweersysteem niet ingezet. Niet uitgesloten is dat er wel gebruikgemaakt is van de S-400-radar om inkomende raketten te traceren en te volgen.