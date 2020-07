Wereldwijd meer dan 11 miljoen coronabesmettingen vastgesteld

Het aantal coronabesmettingen dat wereldwijd is vastgesteld, is de 11 miljoen voorbij. Het dodental door de pandemie staat na ongeveer zeven maanden op meer dan een half miljoen.

Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt vermoedelijk veel hoger dan de 11 miljoen die door overheden zijn gemeld. Dat komt omdat niet iedereen met het virus wordt getest. Sommige landen hebben daar ook niet de middelen voor.

Het virus dook oorspronkelijk op in de Chinese miljoenenstad Wuhan en verspreidde zich vervolgens over de wereld. Het aantal besmettingen en sterfgevallen schoot na de uitbraak in China omhoog in Europa en later ook in de Verenigde Staten.

De VS zijn met circa 2,8 miljoen besmettingen het zwaarst getroffen land. Daar kwamen alleen al op donderdag ruim 55.000 nieuwe coronagevallen aan het licht en zijn ongeveer 129.000 sterfgevallen gemeld: ongeveer een kwart van het totale aantal doden in de wereld.

Inmiddels kampen ook India (625.000 besmettingen) en Brazilië (circa 1,5 miljoen) met grote uitbraken. In sommige landen waar het virus onder controle leek te zijn, zoals China en Nieuw-Zeeland, zijn later toch weer nieuwe besmettingen vastgesteld.