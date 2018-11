Wereldleiders staan stil bij einde WOI

Wereldleiders hebben zondag bij de Arc de Triomphe in Parijs herdacht dat honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog eindigde. Onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump, zijn Russische collega Vladimir Poetin, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Duitse bondskanselier Angela Merkel trotseerden de regen en woonden op uitnodiging van de Franse president Emanuel Macron de plechtigheid bij.

In zijn toespraak, die wereldwijd op televisie werd uitgezonden, veroordeelde Macron nationalisme en haalde hij uit naar politici die nationalistische sentimenten oproepen. „Door onze eigen belangen na te jagen, zonder rekening te houden met anderen, wissen we precies datgene uit wat een natie het meest dierbaar is, wat haar leven geeft en haar groot maakt: haar morele waarden.” President Trump, tegen wie de woorden gericht leken, keek met een stenen gezicht vanaf de eerste rij toe.

Het was niet het enige ongemakkelijke moment voor Trump. Voorafgaand aan de plechtigheid slaagde op de Champs-Elysees een topless activiste van de feministische protestgroep Femen erin om de colonne waarin hij reed tot op een paar meter te naderen, voordat politieagenten haar tegenhielden. Een tweede activiste werd aangehouden, toen ze over een dranghek wilde klimmen.

Ook premier Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok waren in Parijs. Rutte noemde op Twitter de Eerste Wereldoorlog „één van de zwartste bladzijdes in de menselijke geschiedenis”.

