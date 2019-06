Wegen CU en SGP gaan in Europa (voorlopig) uiteen

Europarlementslid Peter van Dalen (ChristenUnie) is woensdagmiddag uit de Conservatieve ECR-fractie gestapt. Hij is het niet eens met de toelating van Forum voor Democratie (FVD) tot de groep.

SGP-parlementslid Bert-Jan Ruissen, die voor de verkiezingen van twee weken geleden op een gezamenlijke lijst met de ChristenUnie stond, was in dezelfde bijeenkomst aanwezig, maar besloot niet weg te lopen. „CU en SGP hebben toch een wat verschillende visie op Forum. Daar zijn we open over. Daarom paste het niet in onze opstelling om weg te lopen.” Hij zegt dat zijn uitgangspunt tijdens de campagne ”samen uit, samen thuis” voor ChristenUnie en SGP nog steeds geldt.

Overigens wordt Ruissen pas op 2 juli geïnstalleerd als Europarlementslid en had woensdag dus nog geen stemrecht in de ECR-groep.

CU-SGP verlaat onderhandelingen Zuid-Holland

Van Dalen meldt in zijn verklaring dat CU en SGP zich samen „oriënteren op een andere fractie.” Ruissen bevestigt dat. „We doen deze gesprekken samen. Maar in dit stadium kan ik daar nog niets concreets over zeggen.”

Van Dalen zegt „voorstander van de Europese samenwerking” te zijn, die „vrede en welvaart” heeft gebracht. „Forum is voor een nexit en daar ben ik fel op tegen. Een nexit is desastreus voor Nederland en Europa. De ECR haalt een partij naar binnen die niet wil samenwerken en hervormen, maar die voor afbreken is.”

Van Dalen verwijst naar een dubbelinterview dat hij in april 2016 had met Thierry Baudet in het Reformatorisch Dagblad, over het EU-samenwerkingsakkoord met Oekraïne.

Dubbelinterview Oekraïne: Thierry Baudet en Peter van Dalen

Daarin zegt FVD-leider Baudet volgens Van Dalen dat „de NAVO bedreigender is dan Rusland”. „Ook de twijfels die Baudet zaait over de betrokkenheid van Rusland bij de ramp met de MH-17 bevallen mij totaal niet. Dat Baudet recent nog verklaarde dat het Oekraïense leger mogelijk die vlucht heeft neergeschoten, is een dreun in het gezicht van de MH-17-nabestaanden.”

Verder stoort de CU-vertegenwoordiger zich aan Baudets standpunt over migratie en de klimaatverandering. „Kortom, ik kan niet met zo’n politieke partij in één fractie zitten.”

De nieuwe leden van het Europees Parlement worden op 2 juli geïnstalleerd. Vanaf dat moment hebben ze stemrecht. De stemming in de ECR-groep woensdag werd gedaan door de zittende leden.

Forum-leider Derk Jan Eppink meldde woensdagmiddag op Twitter dat zijn groep „bij acclamatie” tot de ECR-groep was toegelaten. „Alleen @christenunie was tegen en verliet de zaal. De honden blaffen maar de karavaan trekt verder!”