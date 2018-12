Weer meer CO2 uitstoot in 2018

De uitstoot van CO2 zal dit jaar wereldwijd met 3 procent zijn gestegen. Die sombere mededeling hadden de wetenschappers van het Global Carbon Project in hun jaarlijkse rapport.

Het werd gepresenteerd in het Poolse Katowice waar vertegenwoordigers van ongeveer 190 landen over het klimaat praten. Volgens de 76 wetenschappers van het project is de toename te wijten aan het gebruik van fossiele brandstoffen.

Vorig jaar groeide de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 1,6 procent maar toen werd gehoopt dat het een tijdelijke piek was na twee eerdere jaren van nagenoeg gelijkblijvende cijfers. Die hoop werd woensdag de bodem in geslagen.

In Katowice praten de landen over de manier waarop het Klimaatakkoord van Parijs in praktijk kan worden gebracht. Dat is er op gericht dat de temperatuur op de aarde aan het eind van deze eeuw met niet meer dan 2 graden is gestegen. De VN liet eerder al weten dat de landen meer moeten doen omdat de koers nu richting 3 tot 5 graden opwarming ligt.