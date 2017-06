Weer dierenleed gemeld in Belgisch Tielt

TIELT/BRUSSEL ANP). In een pluimveehouderij in het Belgische Tielt worden ongeschikte kuikens gedood door ze te verdrinken of hun nek te breken. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights liet een undercovermedewerker er beelden maken. „Weerzinwekkende praktijken”, aldus de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Hij liet weten nog donderdag de inspectie naar het kippenbedrijf te sturen.

Te kleine kuikens of dieren met afwijkingen worden afgemaakt of in een krat aan hun lot overgelaten. „Het gooien met dieren, kuikens systematisch de nek breken of verdrinken, is onduldbaar”, liet Weyts optekenen. Hij wil snel maatregelen treffen.

Animal Rights verspreidde eerder dit jaar al schokkende beelden over de praktijken in een varkensslachthuis, ook in Tielt. Dat moest tijdelijk zijn deuren sluiten. De organisatie roept de Vlaamse overheid in een petitie op te stoppen met het promoten van vlees- en zuivelproducten.