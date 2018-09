Wapenleverantie aan Syrië zit Israël dwars

Rusland wil binnen twee weken het luchtafweersysteem S-300 aan bondgenoot Syrië leveren. Israël is er niet blij mee, omdat het zijn acties tegen Iraanse doelen in Syrië ernstig kan bemoeilijken.

Het luchtafweersysteem zal de slagkracht van de Syrische luchtverdediging aanzienlijk vergroten, zei de Russische minister Sergej Sjojgoe (Defensie) maandag. Het systeem zou meerdere doelen tegelijk kunnen raken op een afstand van ruim 250 kilometer.

Russische defensiefunctionarissen hebben de Russische krant Kommersant verteld dat de S-300 de operaties van de Israëlische luchtmacht in Syrië ernstig zal bemoeilijken.

Dat vreest Israël ook. Het land wil voorkomen dat Iran een militaire presentie in Syrië opbouwt en dat Iran via Syrië raketten levert aan het Hezbollahleger in Libanon. Iraanse leiders hebben gezegd dat Israël geen bestaansrecht heeft. Syrië en Libanon grenzen aan Israël. Het leger heeft zeker 200 keer doelen in Syrië getroffen.

Neerhalen toestel

Het besluit komt nadat vorige week maandag een Russisch vliegtuig werd neergeschoten en in de Middellandse Zee stortte. Daarbij kwamen de vijftien inzittenden om het leven.

De Iljoesjin IL-20 werd getroffen door Syrisch afweervuur. Israëlische vliegtuigen voerden een aanval uit op een faciliteit die wapens levert aan Hezbollah, bij de havenstad Latakia. Volgens Israël waren de vliegtuigen al teruggekeerd toen zich het incident voordeed.

De Russen verwerpen deze lezing echter. De Israëlische F-16’s zouden het Russische vliegtuig hebben gebruikt als een schild. De Israëlische strijdkrachten stelden eerder dat de Syriërs blindelings aan het schieten waren.

Een Israëlische militaire delegatie onder leiding van generaal-majoor Amikam Norkin is na het incident naar Rusland vertrokken om uitleg te geven. Israël zegt dat het Rusland heeft gewaarschuwd voordat de luchtmacht doelen aanviel in Syrië, zoals beide landen met elkaar hebben afgesproken. Maar de tijd tussen de waarschuwing en de aanval zou te kort geweest zijn.

Het Russische ministerie van Defensie herhaalde zondag dat Israël schuldig is aan het neerhalen van de Iljoesjin. Het Russische ministerie van Defensie beschuldigt het Israëlische leger van „criminele nalatigheid.”

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu voerde maandagavond een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin. Netanyahu zei dat Israël door zal gaan zijn veiligheid en belangen te verdedigen. Beide leiders werden het erover eens de dialoog langs diplomatieke weg voort te zetten. Ook zullen de landen elkaar op de hoogte blijven stellen van hun militaire activiteiten in Syrië.

Opties voor Israël

In april liet Moskou al weten dat het de S-300 zou leveren aan Syrië. Dat kwam als respons op een gezamenlijke aanval van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië op Syrië.

Israël heeft verschillende opties als de levering doorgaat. Het kan een aanval uitvoeren op de S-300-installaties als Syrië deze tegen Israëlische vliegtuigen gebruikt. De Israëlische luchtmacht kan zich mogelijk ook verdedigen tegen het S-300-systeem met elektronische apparatuur.