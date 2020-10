Wallonië verscherpt avondklok en wil om 22.00 uur stille straten

$lead

Wallonië scherpt de avondklok aan die in België van kracht is om de razendsnelle nieuwe opmars van het coronavirus te keren. In Franstalig België, waar het virus haast meer dan waar ook in Europa om zich heen grijpt, mogen mensen na 22.00 uur ’s avonds de straat niet meer op. Dat mag ’s ochtends pas weer vanaf 06.00 uur, heeft de Waalse minister-president Elio Di Rupo vrijdagavond afgekondigd.

België mag sinds maandag tussen middernacht en 05.00 uur ’s morgens de deur niet uit en in Vlaanderen en Brussel blijft dat voorlopig zo. Al gaan ook in de Brusselse politiek steeds meer stemmen op om de maatregelen strenger te maken.