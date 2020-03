Waarom zijn de cijfers voor Rusland nog zo laag?

Terwijl in Europa al honderden mensen stierven aan het coronavirus, is in Rusland het enige slachtoffer een 79-jarige vrouw met trombose. De verklaring van veel patriottische Russen is het goede leiderschap van president Poetin.

De drie belangrijkste personen van Rusland waren vorige week op tv. De nieuwe premier Michail Misjoestin sprak samen zijn baas Vladimir Poetin en de burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, het volk toe. „De situatie is onder controle”, was de boodschap.

Rusland reageerde inderdaad snel in de strijd tegen het virus. Op 30 januari werd de 4000 kilometer lange grens met China al gesloten en enkele zieken werden op tijd in quarantaine geplaatst. De huidige 438 infecties zijn allemaal nog gevallen van mensen die onlangs uit het buitenland terugkeerden, aldus staatsmedia.

Russia Today prees de aanpak van de Russische leiders. De effectieve wijze waarop Rusland de verspreiding van Covid-19 tegengaat, komt gedeeltelijk door preventieve maatregelen die Rusland al vroeg doorvoerde. Ruim 50.000 mensen staan onder controle van artsen en volgens de Russische gezondheidsorganisatie, Rospotrebnadzor, zijn er sinds januari al meer dan 165.000 testen uitgevoerd.

Toch klinken ook veel sceptische geluiden. Persbureau Reuters berichtte over een toename van het aantal gevallen van longontsteking met 37 procent ten opzichte van vorig jaar. De kritiek is dat veel artsen terughoudend zouden zijn om een juiste diagnose te stellen, uit angst voor strenge quarantainemaatregelen.

Anastasia Vasiljeva, hoofd van de Unie van Artsen in Rusland die banden heeft met oppositieleider Aleksej Navalni, denkt dat de Russische overheid liegt over de werkelijke aantallen. „Er is geen andere reden voor de sterke stijging (van het aantal patiënten met longontsteking, WI). Je krijgt al gauw het idee dat deze longontsteking gewoon corona is.”

Italië-scenario

Op televisie verklaarde Aleksander Tsjepoernov, viroloog aan de Russische Academie voor Wetenschap, dat Rusland virtueel drie weken achter het Italië-scenario ligt. Het kan met vergelijkbare pieken als in Europa te maken krijgen, zei hij. Volgens Melita Vujnovic, WHO-vertegenwoordiger in Rusland, zijn die beschuldigingen onjuist. Zij gelooft dat de lage aantallen correct zijn.

Ook Poetin zette de aantijgingen als onzin weg. Wel is het volgens hem heel goed mogelijk dat mensen ziek zijn zonder dat de overheid daar zicht op heeft.

Toch zit de angst er bij sommige Russen wel in. De straten in Moskou zijn leger dan normaal en veel Russen trokken dit weekend naar hun datsja om de epidemie uit te zitten. Langhoudbare producten als boekweit en grutten zijn in winkels nauwelijks meer te vinden en de overheid verbood maandag de export ervan.

Burgemeester Sobjanin van Moskou zei zondag dat de kans dat de overheid overgaat tot een lockdown erg klein is. Onder zijn leiding wordt in Moskou een speciaal ziekenhuis voor coronapatiënten gebouwd. De hoofdstad heeft nu zeven speciale ziekenhuizen voor de epidemie.

Wel eiste Sobjanin dat alle 65-plussers en mensen met gezondheidsproblemen binnen blijven. Gepensioneerden die nu nog werken, krijgen in ruil daarvoor een bedrag van 4000 roebel (50 euro). Het zijn vooral vrouwen, want de gemiddelde levensverwachting van Russische mannen is 66 jaar. De kans dat 65-plussers binnenblijven is klein. Hun pensioen is mager en ze hebben extra inkomen hard nodig.