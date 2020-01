VS: Wees terughoudend bij reizen naar China

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken roept burgers op voorgenomen reizen naar China te heroverwegen. Ook adviseert het departement reizigers om helemaal niet naar de Chinese provincie Hubei te gaan vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De virusuitbraak heeft in China het leven gekost aan zo’n 80 mensen. Het epicentrum van de uitbraak is de miljoenenstad Wuhan, de hoofdstad van Hubei. Het virus heeft zich ook verspreid naar andere landen. In de VS zijn zeker vijf besmettingen gemeld.