VS leggen Iran nieuwe sancties op

De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de grootste luchtvaartmaatschappij van Iran, Mahan Air. Ook het scheepvaartnetwerk van het islamitische land moet het ontgelden. Washington stelt dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het transport en verspreiding van massavernietigingswapens.

De nieuwe sancties volgen op een historische gevangenenruil, enkele dagen geleden. Die stap was uitzonderlijk omdat spanningen tussen de landen zijn toegenomen nadat de Amerikaanse president Donald Trump zich terugtrok uit het nucleaire akkoord met Iran dat in 2015 was afgesloten.

De VS richten zich onder meer op het in Shanghai gevestigde ESAIL Shipping Company, die illegaal materiaal van de Iraanse Aerospace Industries Organisation zou hebben vervoerd. De sancties tegen ESAIL en aanvullende sancties voor scheepvaartmaatschappijen in Iran worden van kracht in juni volgend jaar. Verder staat Mahan Air op de zwarte lijst. De VS wijzen erop dat ook bedrijven die zaken doen met de luchtvaartmaatschappij of de scheepvaartondernemingen kunnen worden bestraft.