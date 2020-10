VS: laatste verkiezingsdebat tussen Trump en Biden begonnen

Het laatste verkiezingsdebat tussen president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden is begonnen in Nashville (Tennessee). Om een herhaling van het eerste, uiterst chaotische debat te voorkomen, zetten de organisatoren de microfoon van de ene kandidaat uit als de ander vragen van de gespreksleider beantwoordt.

Biden en Trump, die onlangs het besmettelijke coronavirus opliep, zullen verder dan 3,5 meter uit elkaar staan. President Trump mag als eerste een vraag beantwoorden. Aan bod komen de onderwerpen leiderschap, de corona-epidemie, rassenverhoudingen, de Amerikaanse familie, nationale veiligheid en klimaatverandering.

De president en de voormalige vicepresident kruisen donderdagavond (plaatselijke tijd) voor de tweede keer de degens. Het had het derde debat moeten zijn, maar Trump weigerde het tweede debat online te voeren. Dat was voorgesteld door de organisatoren na het tumultueuze verloop van het eerste debat en de coronabesmetting van de president.

Het laatste debat geldt vooral als een laatste kans voor president Trump om nog zwevende kiezers voor zich te winnen. Trump heeft een achterstand in de peilingen in te halen. De president leek weg te zakken in de peilingen na het eerste debat. De vraag is of hij zich donderdagavond meer presidentieel en gedisciplineerd zal opstellen in plaats van te proberen zijn tegenstander uit evenwicht te krijgen, zoals Trump in het eerste debat probeerde. Dat debat ontaardde in chaos door de constante interrupties door Trump, ondanks de vooraf gemaakte afspraken.

Het laatste verkiezingsdebat, dat plaatsvindt op de christelijke Belmont Universiteit, is onder meer te volgen via de YouTube-kanalen van de Amerikaanse nieuwszenders ABC, CBS, NBC, PBS, Fox News en C-SPAN. De gespreksleiding is in handen van Kristen Welker, de Witte Huis-correspondent van NBC News.