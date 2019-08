VS bezorgd over Chinese troepen bij Hongkong

De Verenigde Staten (VS) zijn „ernstig bezorgd” over de aanwezigheid van Chinese paramilitairen aan de grens met Hongkong. Dat zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. In Hongkong, een autonome staat van China, is het al weken onrustig. Demonstranten protesteren tegen de toenemende invloed van China in de regio.

Vanwege de spanning die er al weken in de stadstaat is, heeft China volgens de VS troepen opgesteld aan de grens met Hongkong. Eerder deed het land al legeroefeningen als reactie op de protesten. Washington vroeg Peking woensdag de vrijheid van meningsuiting te respecteren en het conflict niet te laten escaleren.

Betogers zorgden er de afgelopen dagen zelfs voor dat vliegtuigen aan de grond bleven staan. Hierdoor werd een demonstratieverbod ingesteld. De luchthaven van Hongkong moet honderden geannuleerde vluchten opnieuw inpassen.