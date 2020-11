Vrouw mist trein en stapt op goederentrein in Duitsland

Een 26-jarige vrouw is in het Duitse Bielefeld op een goederentrein gestapt omdat ze net haar trein naar Bielefeld had gemist. Ze dacht dat de overigens lege trein voor personenauto’s ook naar die stad zou rijden en klom aan boord van het voertuig toen dat even een tussenstop maakte.

De goederentrein vertrok met de vrouw aan boord. Andere reizigers hadden haar echter op zien stappen en sloegen alarm waarna de machinist werd gewaarschuwd. Die stopte bij het volgende station waarna de vrouw door de politie van boord werd gehaald.

De politie spreekt van een levensgevaarlijke actie want de open trein bereikte snelheden tot 100 kilometer per uur. De vrouw wordt vervolgd.