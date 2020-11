Vraagtekens in Nieuw-Zeeland over nieuwe uitbraak corona

Nieuw-Zeeland probeert uit te vinden hoe het kan dat er toch weer een coronavirusbesmetting is vastgesteld in de grootste stad Auckland. Een vrouw is positief getest, maar onduidelijk is hoe zij is geïnfecteerd. Het zou het eerste lokaal ontstane geval in lange tijd zijn, zonder verband met een besmetting van buitenaf.

Werknemers in het centrum van Auckland is gevraagd vanuit huis te werken om de risico’s op verspreiding van het virus te minimaliseren. Als dat niet kan, moeten ze een mondkapje dragen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid kan de uitbraak de kop in worden gedrukt.

De besmette vrouw, een twintiger die studeert en in een winkel werkt, woont naast een hotel waarin besmette mensen in quarantaine kunnen gaan. Dat hotel werd eerder deze week geëvacueerd na een brandalarm. Mogelijk heeft de vrouw contact gehad met iemand uit dat hotel, maar dat wordt onwaarschijnlijk geacht.

De vrouw heeft het advies gekregen zich te isoleren, maar ze is toch naar haar werk gegaan, waar ze een mondkapje droeg. De werkgever is volgens lokale media bedreigd omdat ze ondanks haar ziekteverschijnselen toch naar haar werk moest komen.

Het land heeft nog twee andere besmettingen gemeld, van mensen die het land zijn binnengekomen. Nieuw-Zeeland heeft in totaal 1635 gevallen gerapporteerd, waarvan er nog 53 een besmetting kunnen overdragen.