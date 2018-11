„Volgende maand vredesoverleg Jemen”

Volgende maand zijn er vredesbesprekingen over Jemen in Zweden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis woensdag aangekondigd.

In Jemen woedt al jaren een burgeroorlog. Houthi-rebellen houden een groot deel van het land bezet terwijl een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië hen vooral met bombardementen probeert te verjagen. Door het conflict is het toch al straatarme land verder in crisis gestort en dreigt volgens de Verenigde Naties hongersnood voor 14 miljoen mensen.

De strijd woedt in onder meer in de belangrijke havenstad Hodeida, waar de coalitie probeert de Houthi’s te verdrijven. Volgens Mattis heeft de coalitie de aanvallen opgeschort en is de frontlinie als drie dagen niet veranderd.