Vermisten na tsunami op eilandje Groenland

Op een eilandje voor de westkust van Groenland worden na een aardbeving en tsunami in de nacht van zaterdag op zondag vier mensen vermist. Zeven raakten gewond. Van de ruim honderd bewoners van het eiland Nuugaatsiaq moesten er 78 in veiligheid worden gebracht. De politie zoekt nog naar 23 anderen. Zij staan niet officieel als vermist te boek, omdat zij zich mogelijk op zee of elders in Groenland bevonden toen de aardbeving en tsunami zich voordeden.

De aardbeving had een kracht van 4,0. Door de beving en vloedgolf werden elf gebouwen beschadigd of weggespoeld.

Aan de kust van Groenland doen zich vaker tsunami’s voor. Volgens geologen worden die veroorzaakt door aardverschuivingen en afbrekend ijs van smeltende gletsjers.

Groenland behoort tot Denemarken, maar de 57.000 inwoners zijn sinds 2009 autonoom.