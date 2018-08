Vermist jongetje New Mexico dood door ritueel

Het stoffelijk overschot van een driejarige jongetje uit Atlanta dat al maanden wordt vermist, is gevonden in het ondergronds wooncomplex in New Mexico. Hij is om het leven gekomen tijdens een ritueel om „demonische geesten uit te drijven”, zo vertelden andere kinderen.

Vorige week deed de Amerikaanse politie een inval in het complex in het dunbevolkte, bergachtige gebied. Daarbij werden elf ondervoede en ernstig verwaarloosde kinderen gered uit handen van de verschillende ouders die als moslimextremisten te boek staan.

De ouders leerden hun verwaarloosde kinderen omgaan met wapens. De bedoeling was dat ze op termijn schietpartijen op scholen zouden beginnen.

De vader van het jongetje ontvoerde hem in december 2017 bij zijn moeder. Mogelijk is de vader betrokken bij de dood van zijn eigen zoon. Hij is op het complex, samen met nog vier anderen gearresteerd. De man is de zoon van de invloedrijke Amerikaanse imam Siraj Wahhaj.

De autoriteiten deden de inval vanwege een noodkreet die afkomstig zou zijn uit het woonkamp.